تدريب ودعم وفتح المجال للشركات المصرية.. تفاصيل لقاء وزير الكهرباء سفيرَ كوت ديفوار بالقاهرة

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، السفير ألبرت جي دول، سفير كوت ديفوار لدى القاهرة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لا سيما البرامج التدريبية ونقل الخبرات المصرية في مجالات الطاقة المتجددة وإنشاء الشبكات الكهربائية وتقديم الدعم الفني.

ورحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الإيفواري، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وكوت ديفوار والروابط الوثيقة بين الشعبَين الشقيقَين، موضحًا التطورات التي شهدها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مختلف المجالات؛ خصوصًا الطاقة المتجددة من شمس ورياح والتجربة المصرية، والتي ترتكز على التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة، واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وخفض استخدامات الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.

وأكد الوزير أن هناك تكليفًا دائمًا ومستمرًّا من القيادة السياسية بنقل الخبرات المصرية وتقديم الدعم الفني اللازم والتوسع في البرامج التدريبية بالتعاون مع الأشقاء من الدول الإفريقية، موضحًا أن هناك تعاونًا في هذه المجالات، وأن قطاع الكهرباء لديه تجارب عديدة ناجحة في هذا المجال؛ خصوصًا البحث والتطوير والمبادرات التي تهدف إلى الدفع بصناعة الطاقة المتجددة، والمساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير متصلة بالشبكة ونظام الهجين (شمسي- ديزل)؛ لزيادة الإمداد بالكهرباء، والتدريب وبناء القدرات وتنظيم برامج إدارية وفنية ودورات تدريبية.

وقال عصمت إن الشركات المصرية لديها من الخبرات وسابقة الأعمال ما يؤهلها للقيام بدور كبير في قطاع الطاقة داخل جمهورية كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع دول القارة الإفريقية، وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة، موضحًا الحرص الدائم على العمل المشترك، وحرص القطاع على الاستمرار في تقديم المنح التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة؛ لتحقيق المنفعة لكل الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة.

وأشاد السفير الإيفواري بعمق العلاقات المصرية الإيفوارية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده في استمرار دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، مشيدًا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر من خبرات كبیرة في شتى المجالات، معرباً عن أمل بلاده في الاستفادة منها في إطار العلاقات الممتدة بين الشعبَين الشقيقَين.



























