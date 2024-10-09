هيئة الدواء المصرية تشارك في معرض CPHI الدولي بإيطاليا

كتب- أحمد جمعة:

شاركت هيئة الدواء بوفد رفيع المستوى في فعاليات معرض ومؤتمر CPHI الدولي، الذي عُقد في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.

ترأس الوفد الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتوطين الصناعات الدوائية في مصر.

ضم الوفد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات الدوائية والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

وأجرى الوفد المصري جولة تفقدية للأجنحة المصرية المشاركة في المعرض، حيث أبرزت هذه الأجنحة الدور المتنامي للصناعات الدوائية المصرية، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

كما عقد الدكتور علي الغمراوي، برفقة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عدة اجتماعات مع ممثلي شركات المواد الخام غير الفعالة. تأتي هذه الاجتماعات في إطار مبادرة الهيئة لتوطين هذه المواد، والتي تهدف إلى ضمان استقرار إمدادات الأدوية في السوق المصرية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

ووفق بيان للهيئة، لم تقتصر الزيارة على الشركات المصرية فقط، حيث قام الوفد بزيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض، للاطلاع على أحدث الابتكارات والتطورات في مجال المستحضرات الصيدلية والصناعات المكملة.

يُعد معرض ومؤتمر CPHI الدولي من أكبر الفعاليات الدوائية العالمية، حيث يجذب أكثر من 60 ألف زائر و2400 عارض، بالإضافة إلى 15 شركة مصرية من كبار المستثمرين والمتخصصين في الصناعات الدوائية. يهدف المعرض إلى تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الدول والشركات المشاركة.

وتسعى هيئة الدواء من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى الترويج لمناخ الاستثمار الجاذب في القطاع الدوائي بمصر، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تضمن استمرارية توفير الأدوية وحماية صحة المواطنين. وتؤكد هذه المشاركة على المكانة الرائدة التي تحتلها مصر في مجال الرقابة الدوائية على مستوى المنطقة.