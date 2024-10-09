مسؤول بالصحة العالمية لمصراوي: غلق معبر رفح يُعيق إدخال المساعدات الطبية لغزة

كتب- أحمد جمعة:

قال مدير برنامج الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، إن العمل الإنساني في قطاع غزة "يمر بظروف بالغة التعقيد في الوقت الراهن".

يأتي ذلك ردًا على استفسار "مصراوي" بشأن موقف إدخال المساعدات الطبية لقطاع غزة، بعد مرور عدّة أشهر على إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، منذ سيطرة قوات الاحتلال عليه من الجانب الفلسطيني أواخر مايو الماضي.

وأضاف برينان: "ما زالت هناك تحديات جمّة تتعلق المعبر، ولذا نقوم في الوقت الراهن بشحن الإمدادات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك إدخال جزء من الإمدادات من الأردن".

ومع ذلك، شدد على أن الصحة العالمية لم تستطع إدخال المساعدات الطبية بالدرجة المطلوبة وفقًا لاحتياجات المرضى والمصابين.

وأوضح "برينان" أن الصحة العالمية جلبت ربع الإمدادات الطبية بمساعدة الشركاء منذ اندلاع الحرب، لافتًا إلى أن المستشفيات داخل القطاع تمر بأزمة كبرى خاصة مع عمل 17 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى.

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لإدخال مزيد من الإمدادات، والوضع بالغ الصعوبة والحل الوحيد هو وقف إطلاق النار لأن العمل الإنساني يمر بظروف بالغة الصعوبة".