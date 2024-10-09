تغير في حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من درجات حرارة الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ارتفعت على أغلب المناطق، وأن هذا الارتفاع أكثر من المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام.



وأضافت غانم، أن سبب ارتفاع الحرارة نتيجة تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الصحراوية ما أدى إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة، بجانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع وجود زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.



وأشارت إلى أن درجة الحرارة على القاهرة تتراوح بين 31 و33، والسواحل الشمالية 28 حتى 31 درجة، بينما المناطق الجنوبية بين 34 و38 درجة.



وتابعت: "الإحساس بنسب الرطوبة تراجع بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية"، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال فترات الليل لا تزال منخفضة، لذلك يرجى توخي الحذر.



وأكدت أن الأجواء خلال فترة الليل ستكون معتدلة بشكل كبير، في حين أن فترات الليل المتأخر والصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات التي لديها ظهير صحراوي.