بالصور.. استمرار إطلاق المنافذ المتحركة لبيع بيض المائدة بـ150 جنيهًا للكرتونة ضمن "بداية"

كتب- أحمد السعداوي:

قامت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، بتوفير وضخ كميات من البيض، بأسعار مخفضة؛ لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم؛ تحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وأكد د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن منافذ البيض المتنقلة، المحملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، في عدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، وأمام المؤسسات الحكومية بمحافظات القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة.