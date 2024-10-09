بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء على مختلف الأنحاء



القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل يميل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، مع نشاط لرياح معتدلة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 31 22

6 أكتوبر 31 22

بنها 32 23

دمنهور 31 22

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 31 22

دمياط 29 23

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 30 20

رفح 28 19

رأس سدر 32 23

نخل 32 14

كاترين 27 13

الطور 32 25

طابا 31 24

شرم الشيخ 34 25

الاسكندرية 28 21

العلمين 29 21

مطروح 28 20

السلوم 29 20

سيوة 33 22

رأس غارب 34 23

الغردقة 34 24

سفاجا 34 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 35 25

حلايب 31 25

أبو رماد 34 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 35 18

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 37 21

الأقصر 37 22

أسوان 38 22

الوادى الجديد 36 20

أبوسمبل 38 22