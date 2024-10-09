صالون "مقامات" يحتفي ببليغ حمدي.. غداً



كتب- محمد شاكر:

يقدم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، أمسية جديدة من أمسيات صالون "مقامات"، الذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "بلبل مصر المبدع.. بليغ حمدي"، في الثامنة مساء غدٍ الخميس 10 أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وإذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

ويستضيف الصالون الفنان د. مازن دراز، الأستاذ بقسم علوم الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

ويتضمن البرنامج تقديم فقرات غنائية لمجموعة من أغنيات بليغ حمدي، منها: "على حسب وداد قلبي"، "مالي"، "أي دمعة حزن لا"، "الطير المسافر"، و"بهية"، ستؤديها مجموعة من الأصوات الشابة؛ مريم هاني، زياد وائل، شروق وائل، ويوسف حسني.

تقوم بتقديم الصالون الناقدة الموسيقية د. إيناس جلال، مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية، وهو من فكرة الراحل الفنان محسن فاروق.