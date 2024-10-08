"القومي للإتصالات "يكشف تفاصيل دخول الجيل الخامس إلى مصر

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل دخول الجيل الخامس إلى مصر، وإطلاق خدمة شرائح الاتصال المدمجة "ESIM" الفترة المقبلة.

وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء: إن الجيل الخامس سيؤدي إلى توفير الإنترنت بشكل أكبر، وهذا سينعكس على جودة الفيديوهات بصورة كبيرة .

وأوضح أن كافة عدادات الكهرباء تحتوي على شرائح الاتصال المدمجة "eSIM" الفترة المقبلة، وبالتالي سيتم التحكم في العداد بصورة أفضل، بالإضافة لإتاحة التحكم عن بعد في الأجهزة، والتحكم في الكثير من الخدمات في الموانيء بطريقة آلية.

وأكد أن هناك الكثير من الشركات العالمية استثمرت بصورة كبيرة في قطاع الاتصالات في مصر، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري جاذب للإستثمارات بصورة كبيرة.