بالصور.. محلب وصباحي وطارق عامر في عزاء ابنة وحفيدة شقيق أشرف شيحة

وزير الثقافة يتفقد مخازن متحف الجزيرة ويشدد على أهمية الحفاظ عليها



تصوير - هاني رجب:

حرص المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، على حضور عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة، والذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة ونجوم الفن والمجتمع.

وكان من أبرز الحضور: حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، وطارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، والإعلامية لميس الحديدي، وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والإعلامي جمال الشاعر.

ورحلت بسمة ابنة أسامة شيحة، وابنتها ليال محمود طاهر، إثر حادث سير بطريق الجلالة.