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بعد سقوطه في غلاية كيميائية.. تحرك من نقيب المهندسين بشأن وفاة مهندس

11:16 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين

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كتب- محمد عبدالناصر:
كلف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة؛ بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات حادث وفاة المهندس محمود سعيد أثناء تأدية عمله.

جاء ذلك بناءً على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول الحادث المؤسف الذي أدى إلى وفاته في أحد مواقع شركات البترول.

وبحسب بيان اليوم، وجه النبراوي بضرورة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية في هذا الشأن، حفاظًا على سلامة وحياة المهندسين والعمال في الموقع، مشددًا على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم ضياع حقوقه.

وسادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة المهندس الكيميائي محمود سعيد، السبت الماضي، متأثرًا بجراحه إثر سقوطه في غلاية كيميائية أثناء عمله بإحدى الشركات، بعد إصابته بحروق بلغت نسبتها 80%، حيث تصل درجة حرارة السوائل داخل الغلاية إلى 140 درجة.

طارق النبراوي نقيب المهندسين غلاية كيميائية وفاة مهندس
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