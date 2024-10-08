بالصور.. أبو العينين والعرجاني وعمرو أديب في عزاء ابنة وحفيدة شقيق أشرف شيحة

وزير الثقافة يتفقد مخازن متحف الجزيرة ويشدد على أهمية الحفاظ عليها

تصوير - هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة ونجوم الفن والمجتمع.

وكان من أبرز الحضور: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، والإعلامي عمرو أديب.

كما شارك في العزاء الإعلامي خالد صلاح وزوجته شريهان أبو الحسن، والإعلامي طارق علام، والشيخ خالد الجندي.

ورحلت بسمة ابنة أسامة شيحة، وابنتها ليال محمود طاهر، إثر حادث سير بطريق الجلالة.