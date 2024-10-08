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وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (صور)

09:10 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (1)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (4)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (5)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (6)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (7)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (8)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (9)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (2)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (11)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (3)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (13)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (12)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (15)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (14)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (17)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (10)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (19)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (18)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (21)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (20)
  • عرض 21 صورة
    وزراء وشخصيات عامة في عزاء ابنة وحفيدة شقيق رجل الأعمال أشرف شيحة (16)

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كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، في عزاء ابنة وحفيدة أسامة شيحة، شقيق رجل الأعمال البارز أشرف شيحة، اليوم الاثنين، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص عدد حضور العزاء وزراء: السياحة والآثار شريف فتحي، وقطاع الأعمال العام محمد شيمي، ونائب السفير السعودي عبد الرحمن الدهاس.

كما حضر كل من النواب علاء عابد وأحمد أبو هشيمة وهشام حسين.

وشارك عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام في العزاء، وهم: نادية الجندي وأحمد السقا ومحمد زيدان وعمرو الليثي وهبة الأباصيري وعماد زيادة.

ورحلت بسمة ابنة أسامة شيحة، وابنتها ليال محمود طاهر، إثر حادث سير بطريق الجلالة.

وأعلن رجل الأعمال أشرف شيحة، عبر حسابه الشخصي فيسبوك، خبر وفاة الضحيتين، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء حملت الدعوات للفقيدين والأسرة.

أشرف شيحة أسامة شيحة مسجد المشير طنطاوي التجمع الخامس محمد شيمي شريف فتحي عبد الرحمن الدهاس علاء عابد أحمد أبو هشيمة هشام حسين نجوم الفن
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