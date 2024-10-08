وزير العمل يبحث مع وفد فريق الفحص المهني السعودي التعاون في توفير فرص عمل

كتب - محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من فريق الفحص المهني السعودي الممثل لشركة "تكامل" السعودية، برئاسة فوزان عبد الله المهيدب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة.

يأتي اللقاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والتي تمثلها شركة تكامل.

ناقش الجانبان التوسع في ضم عدد من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة المصرية لإجراء الفحص المهني، ودراسة إضافة مهن جديدة ليتم اختبار العاملين عليها.

تهدف الاتفاقية إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، بالإضافة إلى ضخ عمالة مصرية ماهرة في سوق العمل السعودي.

وأشاد "جبران" بالتعاون المثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكدًا أن الاتفاقية تساعد في ضمان جودة وكفاءة العامل المصري المتدرب الذي يرغب في العمل بالسعودية.

كما أكد حرص الوزارة على تأهيل العمالة المصرية بشكل يلائم احتياجات سوق العمل الخارجي، مشيرًا إلى وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" التي تقدم للعاملين توعية شاملة بحقوقهم وواجباتهم قبل سفرهم.

من جانبه، أكد الجانب السعودي حرصه على توفير فرص عمل إضافية للعمالة المصرية، مشيدًا بمهاراتهم وكفاءتهم التي تزيد من الطلب عليهم في سوق العمل السعودي.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء تفاصيل الاتفاقية، وخطوات الفحص والاعتماد المهني، بالإضافة إلى موقف مراكز التدريب المهني المصرية المقترحة لإجراء الفحص.