محافظ الجيزة: بدء تنفيذ مشروع تحويل مخلفات الهدم إلى الانترلوك والبلدورات

الجيزة - أ ش أ:

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء أولى خطوات تنفيذ مشروع تحويل مخلفات الهدم إلى الإنترلوك والبلدورات، حيث وصلت عبر ميناء سفاجا الكسارات العملاقة التي سيتم من خلالها تحويل مخلفات الهدم إلى بلدورات وانترلوك يمكن استخدامه في رصف ودعم الشوارع وأرصفة المشاه بها.

وأكد المحافظ - في تصريحات له اليوم الثلاثاء - أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء استنادا إلى الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة والتجارب العملية.

وأشار النجار إلى أنه عقب نجاح التجربة سيتم الإعلان للمواطنين عن تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلا من إلقائها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية الأمر الذي يعكس مظهرا غير حضاري ويكبد المحافظة مخصصات مالية نظير رفع المخلفات ويقع بالعقوبات القانونية علي المخالفين أيضا.

وأوضح النجار أن مخلفات الهدم والبناء سيتم تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بدلا من أن تشكل عبئا على المحافظة وستكون مصدرا هاما لإنتاج البلدورات والانترلوك وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها في عمليات الرصف والتطوير للشوارع وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية العاملة في ذات المجال والمشهود لها بالكفاءة والخبرات.