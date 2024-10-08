وزير الثقافة يتفقد مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.. ويشيد بأداء التدريب على آلة القانون

القاهرة - أ ش أ:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد؛ لمتابعة سير تقديم الأنشطة التعليمية والتدريبية على الغناء والموسيقى للأطفال والشباب، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الفنية.

وأعرب وزير الثقافة - خلال زيارته - عن سعادته الكبيرة بالأداء المتميز للأطفال وعزفهم المتميز لآلة القانون، مؤكدا أن الأطفال هم مستقبل الفنون في مصر، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل لصقل مواهبهم وإبرازها.

وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به مركز تنمية المواهب في اكتشاف ورعاية الجيل الجديد من الفنانين، مضيفاً أن المركز يسهم بشكل رئيسي في بناء جيل قادر على الحفاظ على تراثنا الموسيقي وتطويره.

وأوضح وزير الثقافة، أن الوزارة تدعم الجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية محفزة ، تمكن أطفالنا وشبابنا من تطوير مواهبهم الفنية، وأكد الالتزام بتقديم كل أوجه الدعم للمركز ولمختلف المبادرات الفنية التي تهدف إلى تنمية الإبداع لدى الأجيال الصاعدة في جميع أرجاء الوطن.