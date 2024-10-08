47 صورة ترصد تفاصيل الأسلحة والمعدات أمام الرئيس السيسي

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024، اصطفاف قوات وأسلحة تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالسويس.

ويرصد "مصراوي" خلال السطور التالية، تفاصيل الأسلحة والمعدات التي تم عرضها بالصور، وهي كما يلي:

ناقلة محمل عليها الصاروخ البحري "سطح سطح طراز أوتو مات، وعنق سطح طراز هاربون".

تتميز هذه الصواريخ بدقة الإصابات والقدرة العالية على التدمير.

ناقلة أخرى محمل عليها مركبة تحييد الألحام من طراز SLQ48، وتعتبر من أكثر المركبات تطورًا في تحييد الألغام البحرية بأنواعها.

مركبة محمل عليها الغاطسة الهجومية طراز دولفين، وهي من أحدث الوسائل المستخدمة لدفع والتقاط جماعات الضفادع البشرية الهجومية.

اللانش القتالي طراز USMI ويتميز بالسرعات العالية، والقدرة على المناورة الحادة، ويستخدم في نقل وإنزال والتقاط والمعاونة النيرانية لجماعات الصاعقة البحرية والضفادع البشرية وتأمين المسرح البحري ضد أعمال التخريب والتهريب المختلفة.

اللانش القتالي طراز رافال 1200، ويتميز بالقدرة على إنزال مقاتلي القوات الخاصة البحرية إلى الشواطئ غير المجهزة، وصغر المقطع الرداري مما يصعب اكتشافه من وسائل الرصد والمراقبة المعادية.

المنظومة صقر ألمانية الصنع، ومن أحدث منظومات الدفاع الجوي عالميًا، وانضمت حديثًا لقوات الدفاع الجوي، ويمكنها اكتشاف الأهداف على كافة الارتفاعات حتى 1500 هدف، وتتبع حتى 400 هدف، ويمكنها التعامل مع الأهداف الجوية ذات المقطع الرداري الصغير.

قاذف تور إم، هو نظام صاروخي مضاد للطائرات ذاتية الحركة.

قاذف بوك، هو قاذف صاروخي قصير المدى، وصمم للاشتباك مع جميع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية، والهيل المعلق، والصواريخ الباليستية والطوافة، ويكشف ويتببع 4 أهداف، ويطلع حتى 8 عناصر صاروخية في نفس التوقيت بمساعدة قاذف التحميل.

قاذف بتشورا مطور، هو نظام صاروخي ذاتي الحركة، محمل على عجل لتحقيق سرعة التحرك والمناورة ونصب الكمائن.

أرضيات الإسقاط الثقيل، تم تجهيزها بقاذفي أهرام رباعي مطور، لمدى يصل إلى 3000 متر، ومعدل إطلاق 2 صاروخ في الدقيقة الواحدة، ويزيد من قدرة قوات المظلات على العمل ضد العناصر المدرعة والميكانيكة للعدو، ويتراوح وزن الحمولات المسقطة بأرضيات الإسقاط الثقيل من 2200 رتل حتى 35 ألف رتل.

نماذج لعبوات الإمداد المتوسط a22، وتستخدم لإمداد القوات المسقطة بالحمولات المرافقة من الأسلحة والاحتياجات الإدارية، بما يمكن القوات من مواصلة أعمال القتال لفترات زمنية أطول، ويتراوح وزن الحمولات المسقطة من 500 إلى 1200 رتل.

معدة دلتا إسكيبر، أحدث معدات الطيران الشراعي المستخدمة بقوات المظلات لتنفيذ المهام ذات الطبيعة الخاصة.

قاطرة الغواص طراز DPD، من أحدث وسائل التسرب البحري التي تستخدمها قوات الصاعقة للوصول المخفي والمستور إلى أهدافها، وتنفيذ مهامها القتالية تحت الماء.

القاذف الصاروخي المتعدد RL عيار 107 مم المطور بأيدي مصرية، هو قوة النيران الرئيسية لقوات الصاعقة في تنفيذ مهامها القتالية، يتميز بخفة الحركة والقدرة النيرانية العالية.

القاذف الصاروخي الثنائي المضاد للدبابات كونكرس المطور بأيدي مصرية، هو السلاح الرئيسي لقوات الصاعقة للتعامل مع العنصر المدرع.





المعدية البرمائية PMM2M، تم تطوير وسائل العبور باستخدامها، وهي روسية الصنع.

ألة جرف P275 يابانية الصنع، وتزيل الأتربة بطاقة 600 متر مكعب على الساعة، بدلًا من 110 متر مكعب على الساعة.

دنبر كاتربلر، أمريكية الصنع، تعمل بجميع أنواع الأراضي، وتنفذ أعمال الإصلاح ورفع الكفاءة بالإمكانيات المحلية، دون الاعتماد على التوكيلات الأجنبية.

معدة تطهير ألغام أرم ترك، إنجليزية الصنع، ذات التحكم عن بعد بمدى 1 كيلو متر، وبعمق حتى 35 سنتيمتر.

مركبة بعثرة ألغام فهد، تم تطوير وسائل رص الألغام باستخدام أنظمة بعثرة الألغام ناثر 2 المحملة على مركب فهد بدلًا من الوسائل اليدوية والميكانيكية، وتتميز برص الألغام بمواجهات وأعماق واسعة بأسلوب غير منتظم، مما يزيد عرقلة تقدم العدو.

المركبة المدرعة تمساح 6، وهي أحداث ناقلة جند، وتم تصميمها وتصنيعها محليًا بأيادي مصرية بالقوات المسلحة، وهي مركبة رباعية الدفع، يتكون طاقمها من 9 أفراد، وتوفر لهم الحماية ضد الأعيرة النارية حتى المستوى الـ7، وأعلى مستوى حماية ضد الألغام والمتفجرات، ومدمج عليها أنظمة مراقبة 360 درجة، ويمكن تسلحيها بعدة أنظمة تسليح مختلفة.

المركبة المدرعة تمساح 5، يتكون طاقمها من 4 أفراد، توفر لهم حماية حتى المستوى السادس، ويمكن استخدامها كدورية للقوات الخاصة.

المركبة تمساح 4، ناقلة جند مدرعة، وتم إنتاجها محليًا، يتكون طاقمها من 8 أفراد، توفر لهم الحماية ضد الأعيرة النارية حتى المستوى السادس، وحماية عالية ضد الألغام والمتفجرات.

المركبة المدرعة تمساح 3، تم إنتاجها محليًا، وتتميز بانخفاض تكلفة التصنيع عن مثيلاتها العالمية بمقدار 40 %، وتتكون طاقمها من 6 أفراد، وتوفر حماية للطاقم حتى المستوى السادس، وقدرة عالية على عبور جميع الأراضي، ومدمج عليها منصة إطلاق آلية.

المركبة شيربا المصرية المدرعة، صممت محليًا بالقوات المسلحة، ويتميز تصميمها عن التصميم الأجنبي بانخفاض تكلفة التصنيع وزيادة عدد أفراد الطاقم والمساحات الخاصة بتجهيزات مختلفة، حيث يتكون طاقم المركبة من 6 أفراد وتوفر لهم حماية ضد الأعيرة النارية حتى المستوى السادس.

ناقلة معدات إشارية، محمل عليها محطات لا سلكية حديثة.

محطة إتصال بالأقمار الصناعية OTP، تفتح مع القمر الصناعي المصري للإتصالات طيبة 1، وتدعم مراكز القيادة والسيطرة للتشكيلات والتشكيلات التعبوية.

محطة تعبوي تيكتيكي مجهزة، صممت للحماية ضد تأثير النبضة الكهرومغناطيسية على أجهزة الإتصالات.

شلتر محمول عسكري ميداني، يوفر التغطية لشبكات المحمول العسكري، ويوفر خدمات الهاتف ونقل البيانات والفيديو، لدعم التشكيلات التعبوية والتشكيلات، وتم تصميمه بأيادي مصرية.

أنظمة الطائرات الموجهة بدون طائرات، تعمل مع عناصر الاستطلاع على المستوى التيكتيكي.

محطة استطلاع وإعاقة راداري رقم 1، تعمل لدعم التشكيلات التعبوية والتي تعتبر إحدى منظومات الاستطلاع والإعاقة الردارية الحديثة.

محطة استطلاع وإعاقة راداري رقم 3، تستخدم للخروج باستنتاجات عن طبيعة عملها، وتحديث مكتبة التهديدات المعادية وأنسب أسلوب للإعاقة عليها.

مركبة تطهير الأسلحة والمعدات ARS-2، صممت بأيادي مصرية، منظومة تطهير متكاملة لإزالة آثار التلوث الكيميائي والإشعاعي من الأسلحة والمعدات.

كراز مجهزة مد خطوط أنابيب الوقود المطاط، إنجليزية الصنع، تستخدم في نقل الوقود وتعمل عبر جميع أنواع الأراضي.

ذراع إطفاء وإنقاذ بطول 104 متر، ويعتبر من أحداث وأقوى أذرع الإطفاء والإنقاذ على مستوى العالم.

مركبة مدرعة ب م ب، مركبة ذات تسليح مضاد للدبابات، وتتميز بخفة الحركة والقدرة العالية على المناورة، وتسير عبر جميع الأراضي بسرعة 48 كيلو متر على الساعة.

المركبة المدرعة ب م ب المجهزة بالقاذف الكونكرس الثنائي، بقدرة اختراق حتى 85 سنتيمتر، وتتميز بتنوع التسليح.

المركبة سيناء 200، هي أول مركبة مدرعة مصرية تتميز بالقدرة العالية على المناورة وخفة الحركة.

دبابة القتال الرئيسية M60A3، هي دبابة قتال تتميز بقوة النيران وخفة الحركة والقدرة على البقاء.

القاذف الصاروخي 2، وله القدرة على التحرك والمناورة في جميع أنواع الأراضي.

الهاوتزر 155 مم 52 عيار ذر، يتميز بالقدرة العالية على المناورة ومعدلات عالية في إنتاج النيران والتعامل مع الأهداف بدقة عالية.

مركبة الإمداد الآلي بالذخيرة K10، تستخدم في تحميل جميع أنواع الذخائر التقليدية والذكية والموجهة.

الهيلكوبتر طراز أجوستا، من المروحيات الأكثر تطورًا وتمتلك نظم حديثة.

الهيلكوبتر الهجومي الهيل كموف، ومن أحداث طرازات الهيلكوبتر الهجومي، وتصنف كمروحية هجوم رئيسية تنفذ مهام الهجوم ضد مختلف الأهداف الأرضية المدرعة وغير المدرعة، وهي المروحية الوحيدة في العالم التي تمتلك مقاعد قاذفة للطائرين حال تعرضها للإصابة أو العطل الفني.

طائرة الإنذار المبكر يرافقها 4 طائرات رافال من الجيل الرابع المتقدم متعددة المهام بالقدرة العالية على اكتشاف وتتبع الأهداف.

يظهر تشكيل جوي يتوسطه الطائرة c130، وهي طائرة النقل المتوسطة أمريكية الصنع، تقوم بمهام النقل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتقوم بمهام الإسقاط والإبرار، وتقوم بحمايتها 4 طائرات ميغ 29 من الجيل الرابع المتقدم متعددة المهام.





تشكيل جوي يتكون من الطائرات ميج 29 رافال إف 16 في تشكيل منضم يظهر مدى ما وصل إليه الطيارون المصريون.