إعلان

BBC

بحضور زاهي حواس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود الترويج للمتحف المصرى الكبير

06:37 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً بشأن متابعة موقف بعض المشروعات الأثرية بمنطقة الأهرامات، بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، أمين المجلس الأعلى للآثار.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مختلف الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، والتى تم الانتهاء منها، وكذا الاستعدادات الجارية لتشغيله بشكل كامل، وما يتم من جهود للترويج والتسويق له بما يليق بهذا الصرح الحضاري الكبير.

واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لرؤية الدكتور زاهي حواس، فيما يتعلق بالترويج لهذا الحدث المهم، بما يسهم في تعريف العالم بما يحتويه هذا الصرح الحضاري الكبير من آثار ومقتنيات تحكي تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تطرق لاستعراض مختلف الجهود المبذولة في العديد من المشروعات الأثرية والسياحية المختلفة بما يسهم في الحفاظ على هذه المناطق ويزيد من الجذب السياحى لها.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتحف المصرى الكبير وزير السياحة والآثار الدكتور زاهي حواس محافظ الجيزة المجلس الأعلى للآثار المشروعات الأثرية والسياحية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: رسائل الرئيس السيسي أظهرت قوة الدولة المصرية

إعلان

إعلان

22 صورة ترصد تسليح الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني
عاجل| وفاة الملحن الشاب محمد عبدالمجيد
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف