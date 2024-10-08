"عايزين يخلوني شماعة".. السيدة المتهمة في واقعة "صبحي كابر" تكشف سبب الأزمة

كتبت- داليا الظنيني:

علقت جيهان الليثي، المعروفة بـ"أم محمد"، والتي تردد اسمها مؤخرًا في الأزمة بين صبحي كابر وملاك مطعمه الجدد، على اتهامها بالتسبب في تلك الأزمة.

وقالت الليثي في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، إنها كانت مسؤولة عن إدارة شؤون المطعم، خاصة فيما يتعلق بالموظفين، وأنها بذلت قصارى جهدها لحل أي مشاكل.

وأضافت أن قرارها بترك إدارة المطعم جاء بعد تفاقم الأزمة بين كابر والملاك الجدد، مشيرة إلى أنها لم تكن سببًا في هذه الأزمة، متابعة: "الناس اللي اتكلمت عليّ وقالت إني ست مفترية وبتعامل معهم بشكل غير آدمي، مفيش حد فيهم مأكلتش معاه عيش وملح".

وشددت على أن "علاقتها طيبة مع جميع العاملين"، مشيرة إلى أنها كانت تدافع عن حقوقهم وتسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وأكملت: "مفيش فرد فيهم مدفعتش عنه عند ملاك المحل الجدد، لكن البعض بيعمل المشكلة، وعايز يعملني شماعة، أنا ماشية بعد المشكلة، مش أنا سبب المشكلة".

وكشفت الليثي عن السبب الحقيقي وراء الأزمة، مؤكدة أن الملاك الجدد كانوا يخططون لإغلاق المطعم وتسريح العاملين، وأنها حاولت بكل السبل إقناعهم بالتراجع عن هذا القرار.

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