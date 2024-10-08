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الصحة العالمية: حرب غزة تسبب في استشهاد وإصابة 6% من سكان القطاع

04:57 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الدكتورة حنان بلخي

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كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، إن 12 شهرا من النزاع في غزة تسببت في استشهاد وإصابة 6% من مجمل السكان أو إصابتهم.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد الشهداء قرابة 42 ألف شهيد أكثر من 60% منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة 97 ألف شخص.

وأوضحت بلخي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن "كثيرًا من المصابين هم من النساء والأطفال الذين يواجهون الآن إعاقات دائمة".

وأشارت إلى نزوح نزح 90% من سكان غزة، الذين يعيشون في مخيمات مكتظة، تقل فيها فرص الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، وهم يتنقلون بشكل متكرر، وقد صدرت أوامر إخلاء أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

الدكتورة حنان بلخي حرب غزة غزة طوفان الأقصى
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