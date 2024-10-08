الشيكارة بـ750 جنيهًا.. "الزراعة": تقاوي القمح المعتمدة تكفي المساحة المستهدفة وتم توزيعها

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن تقاوي القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم الانتهاء من توزيع تقاوي القمح مبكرًا وتوفيرها بسعر 750 جنيهًا للشيكارة.

وأكد عضام أيضًا أن الحكومة وضعت سعرًا اشترشاديًّا للقمح هو 2200 جنيه للإردب، وهو أعلى من السعر العالمي، مشيرًا إلى أن قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته، وأيضًا إيمانًا من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي المهم، وكذلك دعم الفلاح المصري بتحقيق أسعار مجزية للمحاصيل، وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن تقاوي القمح المعتمدة متوفرة في جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي على مستوى الجمهورية، وعددها أكثر من 270 منفذًا، بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية، وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي.

وأكد عضام أنه تم توزيع تقاوي القمح طبقًا للسياسة الصنفية، مشيرًا إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر في وجه بحري، والشهر القادم في وجه قبلي.

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وأشار عضام إلى الجهود التي بذلها علاء فاروق وزير الزراعة؛ لحل مشكلة الأسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهرَي مايو ويونيو الماضيَين، مشيرًا إلى أن الأزمة تشهد انفراجة كبيرة، مع تأكيد الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة كما هي دون أية زيادة.