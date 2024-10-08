ضم أول قائمة بيانات لعمال التراحيل إلى منظومة العمالة غير المنتظمة وصرف أول منحة لهم

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، ضم أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة نحو حصر وتسجيل بيانات هذه الفئة في كل الميادين بالمحافظات، والبدء بمحافظة القاهرة، لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميًّا في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات؛ ومنها 6 منح سنوية، ورعاية صحية واجتماعية، وتعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة.

وأوضح وزير العمل أنه منذ توليه حقيبة الوزارة قام بجولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة، والتقى عددًا من عمال التراحيل، وتعهد لهم ببحث كل السبل لتقديم الرعاية والحماية لهم، ووجه مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل، وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.

وأكد الوزير أن توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من أهم توجيهات الرئيس السيسي، وكذلك ضمن محاور برنامج الحكومة.