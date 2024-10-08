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بث مباشر.. السيسي يشهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني

11:18 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الآن، اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة التابعة للجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وخلال الأيام الماضية، حضر الرئيس السيسي احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في السادس من أكتوبر 1973.

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر لوقائع الفعالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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بث مباشر.. السيسي يشهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني
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