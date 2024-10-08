تكريم مفتي الجمهورية السابق خلال ندوة "الفتوى وبناء الإنسان"

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كرم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام المفتي السابق، خلال ندوة "الفتوى وبناء الإنسان"، الثلاثاء، بمقر الدار بصلاح سالم.

ويأتي تكريم الدكتور شوقي علام نظرا لجهوده التي بذلها خلال فترة توليه منص مفتي الجمهورية.

ويلقي كلمات في الندوة، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

ويحضر فاعليات الندوة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور محمد ابو هاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.



وانطلقت فاعليات الندوة، بتلاوة قرآنية للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر، أن يكرم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، لجهوده خلال الفترة التي تولى فيها المنصب.