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تحت رعاية رئيس الوزراء.. بدء ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" بدار الإفتاء

11:13 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح اليوم، ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" بمقر دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويلقي كلمات في الندوة، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

ويحضر الندوة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور محمد أبو هاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وانطلقت الندوة، بتلاوة قرآنية للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر، أن يكرم الدكتور نظير عياد م

دار الإفتاء ندوة الفتوى وبناء الإنسان مصطفى مدبولي
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