بعد وصول سعرها 56 جنيها.. ما أسباب ارتفاع أسعار الكتاكيت؟

كتب- عمرو صالح:

كشف عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الكتاكيت ووصول سعرها إلى 56 جنيها في السوق المحلية.

وقال رئيس شعبة الدواجن في تصريحات إلى "مصراوي"، إن ارتفاع أسعار الدواجن الحية والكتاكيت الصغيرة غير مبررة حتى الآن، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج الكتكوت الواحد لا تتعدى الـ٢٥ جنيها.

وأعرب عن استكارة تجاه أسعارة بمختلف الأسواق خلال الفترة الحالية التي وصلت في بعض المناطق لـ٥٦ جنيها، قائلا: "أسعار الكتاكيت بالأسواق غير عادلة وسمسرة التجار هي السبب وأطالب الجهات الرقابية بالتدخل".

يذكر أن أسعار الدواجن الحية خاصة أسعار الكتاكيت، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، إذ وصل سعر الكتكوت لـ٥٦ جنيها في بعض المناطق، ما سبب حالة من الاستياء بين المواطنين.

في سياق متصل، قال ماهر النسيم عضو اتحاد الدواجن، إن ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن خلال الأيام الأخيرة يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأضاف في تصرحات إلى "مصراوي" أن ارتفاع درجات الحرارة تسببت في نفوق عددًا كبيرًا من الدواجن، الذي نتج عنه قلة المعروض بالأسواق.