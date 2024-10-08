حدث منتصف الليل| تفاصيل عودة خط قطارات السكة الحديد لسيناء.. والمهن الطبية تعلن زيادة مساهمات الأمرا

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد

أعلن الدكتور محمد علاء الدين، أمين عام اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين،

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك حرصًا كبيرًا على سرعة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ نظرًا لأهميته.

قال محمد جبران، وزير العمل، إنه تم ضم عمال التراحيل رسميًا تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

كشف المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، تفاصيل وأهمية عودة حركة قطارات السكة الحديد إلى منطقة سيناء بعد توقف دام أكثر من 50 عامًا، حيث تم تشغيل خط سكة حديد الفردان - بئر العبد،

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية في الإسكندرية تلقت اليوم 5 طلبات، منها 2 على منصب رئيس النقابة، و3 للعضوية وهم:

أعلن الحوار الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن استمرار استقبال مقترحات قضية الدعم من الخبراء والمختصين، وكذلك من جميع الجهات السياسية والمجتمعية حتى 10 أكتوبر الجاري.

كشف الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.

قال المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر: "إن إعادة خط قطار شمال سيناء تكلف أكثر من 2 مليار جنيه بعد توقفه عن التشغيل 50 عاما، واستمر العمل في التنفيذ لمدة عام ونصف"