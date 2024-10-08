عادل حمودة: أمريكا عبرت عن حبها لإسرائيل بحاملات الطائرات

كتب-عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن أمريكا تقف مبهورة أمام إسرائيل، وتقف أمامها متيمة مثلما يقف عاشق أمام من يحب، وترى أمريكا إسرائيل بعدسة مكبرة، حيث تراها جبلا، ويصل العشق الأمريكي إلى حد البوح علنا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كل هذا الحب تجاوز الكلمات الرومانسية، وكان التعبير عن هذا الحب بحاملات طائرات، وغواصات نووية ومشاه من البحرية، وعملاء من المخابرات المركزية والمباحث الفيدرالية ومليارات من الدولارات، وأسلحة لم تستخدم في حرب من قبل.

وتابع أن ذلك كله لم يجبر نتانياهو على الرضوخ لما تريد واشنطن، فإن الحب الأمريكي لإسرائيل كان من غير أمل، لكنه كان أسوأ معاني الغرام.

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