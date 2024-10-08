تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. "شباب النواب": نتائج البعثة الأولمبية على رأس أولوياتنا

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعًا لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس في الفصل التشريعي الثاني.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، أن نتائج البعثة الأولمبية، تأتي على رأس أولوياتنا خاصة أن هناك توجيه رئاسي بشأن التحقيق في نتائج البعثة والاتحادات المختلفه، لافتًا إلى أن اللجنة أرست مبدأ جديد وهو الرقابة السابقة على البعثة الأولمبية قبل السفر لباريس وعقدت اجتماعًا امتد لمدة 7ساعات بغرض تحقيق أفضل نتائج ممكنة للاتحادات المختلفة.

وأضاف خلال الاجتماع تم الاستماع لعروض تقديميه لرؤساء الاتحادات تتضمن مستهدفات الاتحادات المشاركة في الأولمبياد واحتياجاتها المالية، وتم التوصية بتنفيذ متطلباتهم وذلك بحضور وزير الشباب، ورئيس اللجنة الأولمبية، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها مضبطة ستقارن بما وعد به رؤساء الاتحادات وما التزمت به وزارة الشباب من تقديم أوجه الدعم المختلفه وما تم تحقيقه فعليا من نتائج على الأرض.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على التوصية بتوفير الدعم المالي لكل اتحاد وفقًا للتدفقات والجدول الزمني الذي طالب به رؤساء الاتحادات المختلفة، مؤكدًا أن الدور الرقابي للجنه لن يكون على الاتحادات واللجنة الأولمبية فقط، ولكن سيمتد أيضاً إلى وزارة الشباب، في ظل إنفاق ما يتخطي المليار جنيه و٢٠٠ مليون من الجنيهات على البعثة وفقًا لما أعلنه وزير الشباب من قبل ولم يتم تحقيق المستهدف.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستناقش هذا في ضوء بعض البيانات الصادرة عن الوزارة، بشأن البعثة الأولمبية، فيما طالب النائب مجدي الأمير، بوضع خطة موضوعية بشأن تنفيذ الطلبات المقدمة من النواب لتطوير لمراكز الشباب أو الأندية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة للوزارة، فيما شدد النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، بضرورة تحديد العلاقة وتنظيمها مع وزارة الشباب والرياضة، بالشكل الذي يلبي طلبات النواب لدؤائرهم المختلفه وهو ما طالب به النائب نشأت العمدة امين سر اللجنة وقد طالبت النائبه نجوي خلف بتكريم الأبطال البارالمبيين.