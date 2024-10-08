"شباب النواب" تكرم النائبة آية مدني لانتخابها عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية

كتب- نشأت علي:

كرمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد انتخابها عضو اللجنة الأولمبية الدولية "مستقل دائم".

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، خلال حفل التكريم الذي أقامته اللجنة، إن نجاح النائبة آية مدني، في انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية، شرف كبير لمصر وانجاز غير مسبوق ، لا يقل عن أي إنجاز عالمي تحقق في مجالات أخري.

وأشار إلي أن النائبة آية مدني، واحدة من ضمن ٣٠ عضوًا يديرون الرياضة العالمية في اللجنة الأولمبية الدولية، متابعًا: "نحن في لجنة الشباب فخورين أنها عضوًا بالبرلمان المصري، وعضوًا في لجنة الشباب".

من جانبها وجهت النائبة آية مدني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلك المكانة التي وصلت إليها، خاصة أنه كان حريص علي تمكين المرأة وهو ما ساهم في تقلد المرأة المصرية العديد من المواقع القيادية والمناصب في مؤسسات الدولة المختلفة، فضلاً عن حرص القيادة السياسية على تعزيز تمكين الشباب.

واضافت: إنني فخورة بالمنصب، خاصة أنني أول امرأة مصرية تكسب المنصب بالانتخابات بالحصول على 89 صوتًا بالموافقة وصوت واحد رفض و8امتناع، مؤكدة أن نجاحها في اللجنة الأولمبية الدولية، ليس له علاقة بوجودها كرئيس لجنة لاعبين.