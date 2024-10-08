تفاصيل فرص عمل في الجيزة - التخصصات وشروط التقديم

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل الجيزة ووظائف جديدة متاحة للشباب في المحافظة، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لدعم الشباب وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.

تفاصيل فرص عمل ووظائف الجيزة

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، تفاصيل فرص عمل الجيزة التي أعلنتها وزارة العمل، حيث يتاح التقديم على 4774 فرصة عمل ووظيفة في 96 شركة قطاع خاص بـ15 محافظة، منها الجيزة، في عدد من التخصصات، بما في ذلك لأصحاب القدرات الخاصة.

مميزات فرص عمل ووظائف الجيزة

وتتمثل مميزات فرص عمل الجيزة في الرواتب المجزية التي تبدأ من 6000 جنيهًا، حيث بعض الوظائف تبدأ من 8800 جنيهًا، بينما باقي رواتب الفرص تعتمد على المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور.

وتشمل مميزات فرص العمل، التأمين الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير سكن للمغتربين في بعض الوظائف. موعد وطرق التقديم على فرص عمل ووظائف الجيزة

أما عن موعد التقديم على فرص عمل الجيزة، فهو خلال شهر أكتوبر 2024 الجاري، ويمكن التقديم عن طريق عدة طرق، منها:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان.

الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

مديريات العمل بالمحافظات.

تخصصات فرص العمل في الجيزة

تتضمن فرص عمل الجيزة العديد من التخصصات، منها:

- أخصائي تسويق

- مسؤول ائتمان

- محاسبين

- مسؤول شؤون إدارية

- أخصائي HS5

- مدير مالي

- مدير تسويق عقاري

- مدرسين

- أخصائي نظم معلومات

- مشرف تنجيد

- ليدي جارد – إناث

- مشرف عام

- مشرف موقع

- شيف حلواني

- كيميائي

- أخصائي تمريض

- أخصائي مشتريات

- صيدلي

- مساعد صيدلي

- مدخل بيانات

- بائعين

- مساعد شيف

- مقدم طلبات

- أخصائي تمويل

- أمين مخازن

- مهندسين كهرباء وميكانيكا واتصالات وإنتاج وجودة

- مهندس استشارات وتركيبات معدنية

- مهندس سينيور مكتب تنفيذي

- مشرفة أدوار

- مشرفة باص

- سكرتارية

- أعمال إدارية

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة

- مندوبين مبيعات

- مراقبين جودة

- فنيين جميع التخصصات

- مشرفي إنتاج

- أفراد أمن

- عمال خياطة بكافة الأقسام

- عمال إنتاج

- عمال نظافة

- تخصصات أخرى