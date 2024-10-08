تأشيرات الزيارة وضوابط جديدة.. أسعار العمرة 2024: تتجاوز 80 ألف جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة 2024، حيث بدأت رحلات العمرة رسميًا هذا العام (1446 هـ).

ارتفاع أسعار العمرة 2024

وفي هذا السياق، شهدت أسعار رحلات العمرة 2024 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، حيث تراوحت أسعار العمرة الاقتصادية من 35 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بينما بدأت أسعار العمرة الـ5 نجوم من 50 ألف جنيه وصولًا إلى 80 ألف جنيه.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار عكس الموسم السابق، حيث كانت أسعار العمرة الاقتصادية تبدأ من 25 ألف جنيه فقط.

في هذا السياق، تواصل "مصراوي" مع أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، لبحث أسباب زيادة أسعار العمرة 2024.

أسباب ارتفاع أسعار العمرة الموسم الجديد

وأوضح وحيد أن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بما يصل إلى 3000 جنيه مقارنة بالموسم السابق، بالإضافة إلى أن أسعار الفنادق في مكة والمدينة شهدت زيادة نتيجة للإقبال الكبير، مما ساهم في ارتفاع تكاليف الرحلات.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن ضوابط العمرة 2024 تضمنت التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا بدلاً من 135 معتمرًا، مما أدى إلى زيادة التكلفة على الشركات بزيادة أعداد المشرفين.

تشديدات من السياحة لمواجهة السماسرة والكيانات الوهمية

وفرضت وزارة السياحة والآثار تشديدات لمواجهة السماسرة وتجنب الأخطاء التي شهدها موسم الحج الأخير.

ومن أبرز ما جاء في ضوابط العمرة 2024 هو إصدار شروط جديدة لأداء العمرة باستخدام تأشيرة الزيارة، حيث كان يُسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء العمرة في المواسم السابقة دون أية مشكلات.

وفي هذا الإطار، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالسماح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء العمرة 2024.

ضوابط جديدة بشأن أداء العمرة بتأشيرات الزيارة

وأوضح أنه لا يمكن لحاملي تأشيرات الزيارة أداء العمرة إلا عبر التعاقد مع إحدى شركات السياحة على برنامج عمرة متكامل، أو أن يقوم الوكيل السعودي الذي أرسل خطاب الدعوة للزائر بإرسال إقرار يلتزم فيه بتوفير السكن والخدمات المطلوبة للمعتمر.

وأشار عابد إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضوابط وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة 2024، لضمان تفادي المشكلات التي واجهتها المواسم السابقة، خاصة ما يتعلق بتأشيرات الزيارة.

كما تضمن العمرة 2024 قواعد وإجراءات يجب على شركات السياحة الالتزام بها، بما في ذلك توثيق عقود وكالة العمرة وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده السلطات السعودية، مع ضرورة عدم وجود أي موانع قانونية على الشركة.

أبرز ضوابط العمرة 2024

تشترط الضوابط إقامة المعتمرين في أماكن معتمدة من السلطات السعودية، على أن لا تزيد المسافة عن 3000 متر من الحرم المكي. وفي حال تجاوزت المسافة 1250 مترًا، يجب على الشركة توفير وسائل نقل للمعتمرين، أما في المدينة المنورة، فيجب أن تكون الفنادق قريبة من الحرم النبوي ولا تتجاوز 800 متر.

كما فرضت الضوابط وجود مشرفين سياحيين مع كل مجموعة من المعتمرين، بحيث يتم توفير مشرف لكل 50 معتمرًا، لضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة، ومن الضروري أيضًا رفع صورة جواز سفر المشرف مع تأكيد مرافقة المشرف للمعتمرين طوال الرحلة.

ومن بين النقاط الهامة في ضوابط العمرة 2024، إعادة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية وفقًا لمعايير فنية تشمل نوع المركبات السياحية المستخدمة وسلامتها، مع التأكيد على عدم استخدام سيارات يقل موديلها عن عام 2020.

كما تم إلزام شركات السياحة بتسجيل جميع بيانات المعتمرين على البوابة المصرية للعمرة، وضمان إرسال تفاصيل برنامج العمرة عبر الرسائل النصية لتحقيق الشفافية.

وفي إطار مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية، حذرت الوزارة من التعامل مع شركات غير مرخصة، وأكدت أن تنظيم رحلات العمرة 2024 يقتصر على الشركات المعتمدة فقط، وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021.

وتشدد الضوابط أيضًا على ضرورة تحصيل رسوم العمرة بالجنيه المصري والالتزام بالإجراءات الصحية الصادرة عن السلطات المصرية والسعودية، لضمان سلامة المعتمرين خلال الموسم الجديد.

ومن بين النقاط الهامة في ضوابط العمرة 2024، إعادة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية وفقًا لمعايير فنية صارمة تشمل نوع المركبات السياحية المستخدمة وسلامتها، مع التشديد على عدم استخدام سيارات يقل موديلها عن عام 2020.