مدفوعة الأجر.. موعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة ذكرى 6 أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن موعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة ذكرى أكتوبر 2024.

تعتبر الإجازات الرسمية جزءًا مهمًا من حياة الناس، حيث تمنحهم الفرصة للاحتفال أو الاستراحة.

وفي هذا السياق، يسعى المواطنون لمعرفة موعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة ذكرى أكتوبر 2024.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة ذكرى أكتوبر، كما يلي:

بداية، فإن العام الحالي 2024 شهد انتهاء قائمة جميع الإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص، حيث يتبقى فقط أمام المواطنين الإجازات الأسبوعية والتي تشمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويكون موعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة ذكرى أكتوبر، في بداية العام القادم 2025.

ويكون يوم 7 يناير 2025، موعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة ذكرى أكتوبر، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ويتبقى في شهر أكتوبر عدة عطلات أسبوعية، كما يلي:

- يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024.

- يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024.

- يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024.

- يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024.

- يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024.