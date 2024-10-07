عادل حمودة: يوم 7 أكتوبر مقدس لدى اليهود وفيه تغيرت الدنيا وسكانها

كتب-عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم مقدس عند اليهود، فهو يوم مخصص للصلاة والصوم فقط ومحرم فيه كل شيء، ويعتبره اليهود الفرصة الأخيرة لتغيير مصير الدنيا وسكانها في السنة التالية، وتغيرت فيه الدنيا وسكانها.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه في أول ساعات الصباح شنت المقاومة هجوما واسعا على المستوطنات الإسرائيلية في أكثر من مكان، وشنت هجوما على مستوطنات ديمونا جنوبا ومستوطنات "هود هشارونا" شمالا، ومستوطنات محيط القدس شرقا، وأطلقت المقاومة دفعات متتالية من الصواريخ.

وتابع أنه في نفس اللحظة اقتحمت المستوطنات بسيارات دفع رباعية، ودرجات نارية، وطائرات شراعية، وزوارق بحرية، وأعطى إشارة البدء محمد الضيف المسؤول العسكري في حركة حماس رغم أن العملية شاركت فيها 12 منظمة من منظمات المقاومة، فحسب بيان محمد الضيف فإن المقاومة أطلقت 5000 صاروخ في أولى نغمات السيمفونية.

وبرر محمد الضيف العملية بأنها: ردا "على تدنيس الإسرائيليين للمسجد الأقصى"، كما أن العملية جاءت لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف محمد الضيف: "والتنسيق الأمني مع العدو انتهى"، وبدأت ثورة جديدة لتحرير فلسطين، وعاد حلم قيام دولة فلسطينية من جديد، دولة حقيقة وليست مجرد مقاطعة تحت تهديد سلاح المحتل.

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