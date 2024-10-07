ارتفاع طفيف وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على معظم الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار أوائل الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا فهي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

والسواحل الشمالية: العظمى 29 درجة بينما الصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 34 بينما الصغرى 24 درجة مئوية

شمال الصعيد: درجة الحرارة المتوقعة العظمى 35 والصغرى 18.