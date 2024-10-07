عمرو أديب: المجتمع لا ينبغي أن يُترك لآليات العرض والطلب.. ومواجهة الفقر تتطلب تدخل الحكومة

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المعركة الأساسية لمصر هي مواجهة الفقر، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في هذا الصدد من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي توفر اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة نسبياً.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، أن المجتمع لا ينبغي أن يُترك لآليات العرض والطلب فقط، بل يجب أن يُعتمد على مبادئ العدل والكفاية والكرامة. وشدد على أهمية توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة نسبيًا وبجودة مرتفعة، لضمان تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى حياتهم.

وأضاف، "متسبوش الناس لوحدها.. وهذه المبادرات يجب أن تستمر طول السنة عشان الناس تشعر أن الحكومة جمبها، وما يحدث لا منحة ولا منة"، لافتا إلى أن التضامن الاجتماعي "مفيهوش هزار"، والارتواء والشبع يعطي شعور مرتفع بالكرامة، وإنك ليس محروما.