تصل إلى 30 ألف جنيه.. أمين "المهن الطبية" يعلن زيادة مساهمات الأمراض المزمنة

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد علاء الدين، أمين عام اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة)، زيادة قيم المساهمات المالية التي يقدمها الاتحاد للأعضاء، والتي تشمل زراعات الكبد والكلى والقوقعة، جراحات القلب المفتوح، الأورام السرطانية، بالإضافة إلى المساهمات المقدمة في الحوادث والكوارث.

وأوضح أمين عام الاتحاد في بيان، أنه تم رفع المساهمة في حالات زراعة الكبد والكلى وجراحات القلب المفتوح والأمراض السرطانية من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه. كما تم رفع المساهمة في حالات زراعة القوقعة من 7 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى المساهمة في حالات الكوارث، التي تشمل الحريق أو انهيار عقار، إلى 20 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المساهمات متاح لأعضاء الاتحاد بموجب تقديم أصل تقرير طبي من المستشفى بالحالة المرضية.

وتنص المادة 8 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية على: "يُنشئ مجلس الاتحاد صندوقاً يُسمى - صندوق الإعانات والمعاشات - تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة، ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأسرهم، وإعانات وقتية أو دورية طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتولى مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانوناً رئيس مجلس الاتحاد".