إعلان

BBC

تصل إلى 30 ألف جنيه.. أمين "المهن الطبية" يعلن زيادة مساهمات الأمراض المزمنة

10:37 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

اتحاد المهن الطبية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد علاء الدين، أمين عام اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة)، زيادة قيم المساهمات المالية التي يقدمها الاتحاد للأعضاء، والتي تشمل زراعات الكبد والكلى والقوقعة، جراحات القلب المفتوح، الأورام السرطانية، بالإضافة إلى المساهمات المقدمة في الحوادث والكوارث.

وأوضح أمين عام الاتحاد في بيان، أنه تم رفع المساهمة في حالات زراعة الكبد والكلى وجراحات القلب المفتوح والأمراض السرطانية من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه. كما تم رفع المساهمة في حالات زراعة القوقعة من 7 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى المساهمة في حالات الكوارث، التي تشمل الحريق أو انهيار عقار، إلى 20 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المساهمات متاح لأعضاء الاتحاد بموجب تقديم أصل تقرير طبي من المستشفى بالحالة المرضية.

وتنص المادة 8 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية على: "يُنشئ مجلس الاتحاد صندوقاً يُسمى - صندوق الإعانات والمعاشات - تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة، ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأسرهم، وإعانات وقتية أو دورية طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتولى مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانوناً رئيس مجلس الاتحاد".

2222222

اتحاد المهن الطبية الدكتور محمد علاء الدين زيادة مساهمات الأمراض المزمنة أمين المهن الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تونس.. قيس سعيد يفوز بولاية رئاسية ثانية بنسبة 90.7% من الأصوات
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف
قصص من غزة.. عام على طوفان الأقصى