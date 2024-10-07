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6 منح.. وزير العمل لـ"مصراوي": شمول عمال التراحيل مظلة الحماية الاجتماعية رسميًا

10:32 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إنه تم ضم عمال التراحيل رسميًا تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف"جبران"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن عمال التراحيل خلال الفترة القادمة سيحصلون مثل العمالة غير المنتظمة على المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل والتي يصل عددها إلى 6 منح.

وأوضح وزير العمل، أن المنح تشمل :"منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".

وأشار الوزير، إلى أنه صدق اليوم الإثنين الموفق 7 أكتوبر 2024 على صرف أول دفعة من المنح لعمال التراحيل.

وأكد "جبران"، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بعمال التراحيل، وقامت بضمهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

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