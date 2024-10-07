"رئيس هيئة السكك الحديدية" يكشف تفاصيل عودة خط قطارات السكك الحديدية لسيناء

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، تفاصيل وأهمية عودة حركة قطارات السكة الحديد إلى منطقة سيناء بعد توقف دام أكثر من 50 عامًا، حيث تم تشغيل خط سكة حديد الفردان - بئر العبد، الذي يمتد بطول 100 كم، في خطوة تعتبر من أبرز إنجازات المرحلة الحالية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد، أوضح المهندس محمد عامر أن هناك قطارين، أحدهما للركاب والآخر للبضائع، دخلا إلى سيناء اليوم، مؤكدًا أن تشغيل هذا الخط السككي يعد بمثابة ربط حيوي بين سيناء وبقية محافظات مصر.

وتابع: "حركة القطارات على هذا الخط ستكون مجانية لمدة أسبوع، بدءًا من يوم السبت المقبل، وهو ما وصفه بهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري".

وأشار إلى أنه سيتم إضافة رحلات إضافية على الخط بناءً على مستوى الإقبال، منوهًا إلى أن قطار الفردان - بئر العبد سيعمل يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، متجهاً من سيناء إلى الإسماعيلية.

وفيما يخص أسعار التذاكر، أوضح المهندس محمد عامر أن الأسعار على قطارات "تحيا مصر" المتجهة من قطار الفردان إلى بئر العبد ستبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 25 جنيهًا، مما يتيح الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذه الخدمة بأسعار معقولة.

وأردف: محطة الحاويات في شرق بورسعيد سيتردد عليها من قطار إلى 3 قطارات يوميا، كما أنه يتم العمل لتوصيل خط السكك الحديدية من بئر العبد إلى العريش، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال عام أو عام ونصف من الآن، ثم العمل بعد ذلك على ربط العريش بطابا.