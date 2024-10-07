الصحفيين: 5 مرشحين لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للصحفيين فى الإسكندرية

كتب-عمرو صالح:

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية في الإسكندرية تلقت اليوم 5 طلبات، منها 2 على منصب رئيس النقابة، و3 للعضوية وهم:

على منصب رئيس النقابة:

• شوكت سعد فرج عبد الموجود "الجمهوري الحر".

• نبيل حسن محمد أبو شال "المصـــرى اليوم"

عضوية المجلس:

• أحمد بسيوني بسيوني نوح "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

• خالد الأمير عبد المجيد عبد الرحمن "فيـتـــو".

• هانى العوضى إبراهيم مصطفى "التحرير".

وأشار عبد الرحيم، إلى أن اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح، التي تضم الزملاء: إيهاب ثابت، وأشرف شرف، وعمرو الفار، وهدى الساعاتي، بدأت صباح اليوم تلقي طلبات الترشح، وتستمر حتى السبت القادم عدا يوم الجمعة على أن تعلن في نفس اليوم كشوف المرشحين، وأعضاء الجمعية العمومية، الذين لهم حق التصويت.

وأضاف عبد الرحيم، أن اللجنة تتلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميًا ولمدة خمسة أيام اعتبارًا من الأحد 13/ 10/ 2024م من (10 صباحًا - 3 عصرًا)، تنتهي في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 17/10/2024م، وتُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأشار السكرتير العام، إلى أنه طبقًا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970م يُشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على قيده (10) سنوات على الأقل بجدول المشتغلين، و(3) سنوات على الأقل (للأعضاء)، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشح.

وأوضح السكرتير العام، أن الانتخابات ستُجرى يوم الأربعاء 30/ 10/ 2024م بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فى نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م.

اقرأ أيضا:

35 صورة ترصد تشغيل خط تشغيل القطارات على خط الفردان بئر العبد

وزير العمل: حريصون على احترام الدستور والمعايير الدولية ومراعاة أنماط العمل الجديدة

حرارة ورياح بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة