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بعد وصوله لبئر العبد.. رئيس السكة الحديد يكشف المخطط الجديد لقطار سيناء

08:35 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد

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كتب- حسن مرسي:

قال المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر: "إن إعادة خط قطار شمال سيناء تكلف أكثر من 2 مليار جنيه بعد توقفه عن التشغيل 50 عاما، واستمر العمل في التنفيذ لمدة عام ونصف".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": نستهدف المرحلة المقبلة مد خط السكك الحديدية من بئر العبد إلى العريش ثم من العريش إلى طابا.

ولفت إلى أن المخطط بالنسبة لخط قطار سكك حديد سيناء أن يربط ميناء العريش بميناء طابا، معقبا هذه ملحمة وطنية أكثر منها إعادة تشغيل خطوط للقطارات

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