"اتصالات النواب" تعتمد 5 مليارات جنيه لزيادة أبراج الشبكات

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، استعراض لجدول اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.

وأكد بدوي، أن دور الانعقاد الجديد سيكون استثنائي في حجم مشروعات القوانين وحجم التكامل بين البرلمان والحكومه لصالح الخدمات المقدمة للمواطن.

وكشف خلال اجتماع اللجنة على موافقة وزارة الاتصالات تخصيص 5 مليارات جنيه لتدعيم شبكات المحمول بجميع محافظات الجمهوريه من خلال حصر كامل تقدمه لجنة الاتصالات للمناطق المحرومه بالتعاون مع النواب في جميع الدوائر وأن اللجنة منفتحة على جميع النواب لاستلام حصر شامل بجميع المناطق.

وأضاف "بدوي"، أن المصرية للاتصالات ممثلة في شركة we اعتمدت تركيب ألف برج تدعيمًا للشبكه لخطتها هذا العام، وهناك 700 مكتب بريد سيتم افتتاحها هذا العام، بالإضافة إلى اعتماد الهيئة القوميه للبريد 200 مكنة ATM لتركيبيها على مستوي الجمهوريه بجميع القرى والمراكز التي تحتاج إلى خدمات البريد.

وطالبت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات، بإرسال كافه القوانين لأعضاء اللجنة لدراستها تمهيدًا لمناقشتها مع متابعة التوصيات التي تخرج من اللجنه وآليه تنفيذها، والتأكيد على حضور المسئولين المعنين من الحكومه بمشكلات الاتصالات والإنترنت والبريد منعا للتضارب.

وشددت "محروس"، على ضرورة تواصل اللجنة مع النواب لبحث طلبات الإحاطة المقدمة منهم للتوجيه الصحيح للجهات المعنية.

من جانبه قال النائب محمد عبادة أمين سر اللجنة بأن لجنة الاتصالات يشهد لها بالانضباط خلال دور الانعقاد المنقضية، مشددًا على ضرورة اعتماد عدد من الزيارات الميدانيه بالتنسيق مع نواب لجنة الاتصالات، ومراجعة لكل طلبات الإحاطة المقدمه من النواب حتى يتسنى لأمانة اللجنة بتوجيهها إلى الجهات المختصة.