حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق.. وانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية في سيناء

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، انطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية في ربوع سيناء وغلق باب تقدم الوافدين للمعاهد الأزهرية 2025.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد أحمد سليم محمود سيد، لتشييع جنازة اللواء أ.ح باسم فتحي داود، وإبلاغ أسرته خالص عزاءه ومواساته.

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وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد

قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، اليوم الإثنين بالتسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد (منطقة غمرة) بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة

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وزير العمل: حريصون على احترام الدستور والمعايير الدولية ومراعاة أنماط العمل الجديدة

أكد محمد جبران، وزير العمل على أهمية اجتماع "الحوار الإجتماعي"، كونه يناقش مشروع قانون العمل الجديد، وهو من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح

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35 صورة ترصد تشغيل خط تشغيل القطارات على خط الفردان بئر العبد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم، عبور قطار السكة الحديد التجريبي من محطة القنطرة شرق، بخط "الفردان - بئر العبد

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الزراعة تكشف حقيقة إغلاق حديقة الزهرية بالزمالك

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأخبار التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن إغلاق حديقة الزهرية التابعة للوزارة في منطقة الزمالك. غير صحيحة.

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بعد ظهور حالات مرضية بالإدارة.. غلق باب تقدم الوافدين للمعاهد الأزهرية 2025

أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بمجمع البحوث الإسلامية، غلق باب التقدم للالتحاق بمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهرية، بدءا من اليوم، بعد ظهور حالات مرضية بالإدارة.

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وزير الصحة: تنفيذ 1219 مشروعًا خلال 10 سنوات بتكلفة 177 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن هناك 1219 مشروعًا تم الانتهاء منها خلال 10 سنوات؛ من 2014 حتى 2024، وبتكلفة تقدر بـ177 مليار جنيه.

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الرئيس السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.

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وزير الصحة: 64% نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي 64%، ومستهدف أن نصل عام 2026/ 2027 إلى 85%، وتمت إضافة عدد 6 مليون بالإضافة إلى 2 مليون مواطن في تكافل وكرامة.

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محافظ الجيزة يفتتح قسم الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر المركزي ووحدة طب الأسرة بالبشاير

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي وذلك في إطار خطة تطوير المستشفى وفقًا لمراحل متعددة بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.

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انطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية في ربوع سيناء.. "النقل" تشارك الشعب احتفالات أكتوبر –صور

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهالي سيناء الاحتفالَ بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية، من جديد، في ربوع سيناء، وهو خط الفردان/ بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كم، والذي تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع

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قطار سيناء يعبر محطة القنطرة شرق على خط الفردان بئر العبد – سيناء

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قبل قليل، عبور قطار السكة الحديد التجريبي من محطة القنطرة شرق، بخط "الفردان - بئر العبد"

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كامل الوزير: تشغيل خط الفردان بئر العبد مجانًا خلال هذه الفترة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تشغيل القطارات على خط الفردان - بئر العبد، اعتبارًا من السبت 12 أكتوبر وحتى الجمعة 18 أكتوبر، كهدية من

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اضطراب الأمواج وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الاثنين حتى السبت 12 أكتوبر.

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