وزير النقل: قطار التنمية الوسيلة الأهم لربط كافة قطاعات سيناء ببعضها

كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن انطلاق قطار التنمية في سيناء يجذب المستثمرين للاستثمار في سيناء بشكل كبير وتكوين بيئة للعمل والتنمية، معقبًا: "نقدر نقول للمصريين الموجودين في الوادي والدلتا أهلا بيكم في سيناء".

وأضاف الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، على أن كل وسائل المواصلات إلى سيناء متوفرة بشكل كبير ومميز، من خلال 6 أنفاق أسفل قناة السويس والتي أقامتها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما كان مخطط له منذ 2014، تم تشييد الأنفاق والطرق وتطوير سيناء بشكل كبير.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تم تشييد كل مظاهر التنمية في سيناء من مستشفيات وطرق ومدارس وجامعات وزراعة، مشددًا على أن هذه المظاهر اختتمت بأهم وسيلة لربط كافة القطاعات ببعضها البعض وهو قطار التنمية، مضيفًا أن سيناء أرض بكر ومحتاجة مجهود كل مصري وبها كل الخيرات والإمكانيات، مهنأ أهالي شمال سيناء وكل المصريين بدخول قطار التنمية إلى سيناء.