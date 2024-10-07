الزراعة تكشف حقيقة إغلاق حديقة الزهرية بالزمالك

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأخبار التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن إغلاق حديقة الزهرية التابعة للوزارة في منطقة الزمالك. غير صحيحة.

وأكدت وزارة الزراعة، على أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، مشيرة إلى أن الحديقة مفتوحة أمام الجمهور ولم يتم إغلاقها.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى حقائق، وقد تثير البلبلة في المجتمع.