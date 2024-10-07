بعد ظهور حالات مرضية بالإدارة.. غلق باب تقدم الوافدين للمعاهد الأزهرية 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بمجمع البحوث الإسلامية، غلق باب التقدم للالتحاق بمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهرية، بدءا من اليوم، بعد ظهور حالات مرضية بالإدارة.

وأوضحت الإدارة، أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفي ضوء ما تم رصده من ظهور حالات مرضية بالادارة، فقد تم غلق باب التقديم للالتحاق بالمعاهد الأزهرية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بداية من اليوم الاثنين الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٤م.

وتابعت: "على الطلاب الوافدين وأولياء أمورهم الالتزام الكمال بالإجراءات الاحترازية حفظا على صحتهم وصحة العاملين بالإدارة العامة للطلاب الوافدين.