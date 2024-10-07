"الزراعة" تحتفل بتخريج 14 مبعوثًا من 11 دولة إفريقية في برنامج "التغيرات المناخية"

بـ 400 جنيه فقط بدلًا من 600 ألف.. نجاح عمليتين لزراعة القوقعة ضمن

كتب- محمد سامي:

سلَّمَ المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، شهادات التخرج لـ14 مبعوثًا من 11 دولة إفريقية في البرنامج التدريبي "التغيرات المناخية وتأثيرها علي الأمن الغذائي"، نيابةً عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونقل الصياد تحيات وزير الزراعة إلى المشاركين في البرنامج التدريبي، ويأتي ذلك في إطار تفعيل التعاون بين كل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية والمركز المصري الدولي للزراعة.

وأشار الصياد إلى أن الدول المشاركة في البرنامج هي إفريقيا الوسطى-تنزانيا- توجو- غينيا بيساو- كينيا- ملاوي- موزمبيق- الجابون- الصومال- الكونغو برازافيل- النيجر)، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في دعم قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الإفريقية؛ حيث تتمتع دول القارة بثروات طبيعية هائلة كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة إذا ما تم استغلالها بالشكل المناسب.

وقدم الصياد الشكر إلى المركز الدولي المصري والعاملين به، على ما يقدمونه من مجهودات تهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية،

وقال د.سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن انعقاد هذه البرامج بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، يأتي في إطار استراتيجية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية التي أعلنها الرئيس السيسي، والتكليفات الصادرة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بهدف تحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية.

وأشار موسى إلى أن المركز المصري يبذل كل الجهد لتفعيل مبادرات التعاون مع دول القارة الإفريقية؛ خصوصًا التدريبية منها، والذي يأتي في إطار دور المركز الرئيسي في نشر الوعي الزراعي بدول قارة إفريقيا.

وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن الشق النظري للبرنامج التدريبي تضمن موضوعات تخص الإنذار المبكر ودوره في التكيف مع تغير المناخ وتطبيقات البيانات الزراعية المناخية والأرصاد الجوية الزراعية، وكذلك سيناريوهات تغير المناخ والنظام الزراعي الجديد، فضلاً عن تقنيات الزراعة دون تربة والزراعة الذكية والأمراض النباتية والحشرية في ظل الظروف المناخية، وكذا تأثير تغير المناخ على قطاع الإنتاج الحيواني وعلى الموارد المائية.

وأشار موسى إلى أن الشق العملي تضمن زيارات ميدانية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي (محطات الأرصاد الجوية- زراعة الأسطح- تدوير المخلفات العضوية)، ومحطة بحوث سخا؛ لمشاهدة المحاصيل الحقلية، وتكيف المناخ وزيارات لمزارع الرمان والبرتقال وحديقة أنطونيادس؛ لمشاهدة نباتات الزينة، وأيضًا زيارة لمراقبة البستان (زراعات محمية- صوب خيار وفلفل- مصنع مخصبات تربة) ومزرعة (للإنتاج الحيواني بمشروع شباب الخريجين بالنوبارية).

وأوضحت علياء أبو النجا، وزير مفوض بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على مساعدة الدول الإفريقية في النهوض بقطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن أيضًا تنفيذ بعض الجولات السياحية إلى محافظات الجيزة والإسكندرية؛ لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية، وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.

حضر الاحتفال ومراسم تسليم الشهادات المهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة،

وبعض ممثلي سفارات الدول الإفريقية المشاركة في البرنامج.