الكل بيعاني.. وزير الصحة: نحتاج إلى التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إننا نحتاج إلى التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤكدًا أنه تحد كبير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء عرض خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعلن وزير الصحة التعاون مع وزارة التعليم العالي؛ للاستعانة بالمتخصصين في علاج الإدمان والصحة النفسية، مشيرًا إلى التوسع أيضًا في تطوير مستشفيات الصحة النفسية القائمة أو إنشاء مستشفيات جديدة.

وأكد الوزير أن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة تقوم بفحص المقبلين على الزواج، ومعالجة العنف ضد المرأة، وعلاج ألزهايمر، ومعالجة الاضطرابات المعرفية، وبعض المبادرة لمواجهة إدمان المخدرات والألعاب الإلكترونية وطيف التوحد، مشيرًا إلى التوسع في خدمات الخط الساخن وتوفيرها للمواطنين.

وكشف عبد الغفار عن تفاصيل موافقة الرئيس السيسي على إنشاء مجمع للصحة النفسية، في العلمين الجديد، من خلال مشروع "سكينة" على مساحة 76 فدانًا بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وقال الوزير إن هذا المكان سيعمل على حل مشكلات كبيرة في قطاع الصحة النفسية؛ لا سيما في ظل المعاناة في هذا الشأن، سواء القادر أو غير القادر.