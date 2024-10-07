"قومي حقوق الإنسان" يطلق برنامجا تدريبيا للعاملين بمحافظة القاهرة

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كتب- محمد نصار:

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً للعاملين بمحافظة القاهرة، حيث نظم دورة تدريبية بعنوان "أساسيات حقوق الإنسان".

وبحسب بيان، استهدفت الدورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في المحافظة، وهي جزء من سلسلة دورات مزمعة للتعاون بين المجلس والمحافظة.

افتتح الدورة السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وعصام شيحة، عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس.

وأكد فايد، أهمية التعاون مع الوزارات والمحافظات لتعزيز حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات مع الهيئات المختلفة يسهم في تحسين تعاملاتهم اليومية.

من جانبه، أكد شيحة، التزام المجلس بدعم وبناء قدرات العاملين في الإدارات التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، مع التركيز على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

شمل البرنامج التدريبي محاور متعددة مثل التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات مصر الدولية.

وقد قام بتدريب المشاركين عدد من أعضاء المجلس، بما في ذلك الأستاذ عصام شيحة والدكتور إسماعيل عبد الرحمن.

في ختام البرنامج، أكدت الدكتورة أميرة الخميسي، وكيل أول الوزارة ومدير المكتب الفني بمحافظة القاهرة، على أهمية التعاون البناء لنشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيدةً بجهود المجلس في تنظيم مثل هذه الدورات التي تسهم في بناء القدرات وزيادة الوعي في هذا المجال