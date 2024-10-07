وزير الصحة: 64% نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي 64%، ومستهدف أن نصل عام 2026/ 2027 إلى 85%، وتمت إضافة عدد 6 مليون بالإضافة إلى 2 مليون مواطن في تكافل وكرامة.

وأشار خلال كلمة نقلتها "إكسترا نيوز"، إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم الكروت الائتمانية حتى يكون هناك إضافة من 8 لـ 8.5 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الحالية، مما يصل للمعدل إل 78%، وهو المستهدف.

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي يوجد بها 23 فرعا، 36 مستشفى وبها المستشفيات المتخصصة لعلاج الأورام والأطفال بالإضافة لتعاقدات قد تصل إلى 1673 جهة خارجية متعاقد معها بالإضافة إلى العيادات الشاملة والعيادات المركزية.