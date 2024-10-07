انطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية في ربوع سيناء.. "النقل" تشارك الشعب احتفالات أكتوبر -صور

كتب - محمد نصار:

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهالي سيناء الاحتفالَ بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية، من جديد، في ربوع سيناء، وهو خط الفردان/ بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كم، والذي تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا، بطول إجمالي نحو 500 كم، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا؛ والذي سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

تأتي هذه المفاجأة السارة لأهالي سيناء تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، وأن تكون في مقدمة أولويات عمل الوزارات بالحكومة المصرية.

واستقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل، قطارَ التنمية من محطة الشيخ زايد حتى محطة بئر العبد، مرورًا بمحطات القنطرة شرق وجلبانة وبالوظة ورمانة ونـجيلة؛ حيث تفقد الوزير تلك المحطات، والتقى أهالي وطلبة المدارس بسيناء الحبيبة، والذين استقبلوا القطار في كل المحطات بالأعلام وهتافات (تحيا مصر ويحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية)؛ حيث نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لأهالي سيناء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن انطلاق قطار التنمية من جديد في سيناء هو هدية الرئيس لأهالي سيناء الحبيبة.

ونوه الوزير بأن هناك توجيهات من الرئيس بتحقيق كل مطالب أهالي سيناء، وتنفيذ كل المشروعات التي تخدم المواطن بها، لافتًا الى أن إعادة تشغيل هذا الخط تعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء؛ خصوصًا أن قطار التنمية سيقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة، وقدم أهالي سيناء الشكر للرئيس السيسي على انطلاق قطار التنمية في سيناء، وتنفيذ مشروعات تحقق التنمية الشاملة، مؤكدين أن اليوم يوم تاريخي لأهالي سيناء، وأن ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات يدعو للفخر، وأن كل أهالي سيناء يد واحدة خلف الرئيس السيسي، واستكمال مسيرة الإنجازات والبناء التي تتحقق على أرض الواقع في أرض الفيروز.

وشهد الوزير عبورَ أحد قطارات البضائع عبر الخط باتجاه ميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار منظومة نقل البضائع من ميناء شرق بورسعيد إلى كل أنحاء الجمهورية عبر خطوط شبكة السكك الحديدية؛ حيث سبق وتم عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكيلومتر 8 (محطة لتبادل البضائع).

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في لقائه وسائل الإعلام بمحطة بئر العبد، إن هذا اليوم يوم مهم جداً لأهالي سيناء الحبيبة والشعب المصري العظيم؛ حيث يتزامن التشغيل التجريبي لقطارات الركاب بخط الفردان بئر العبد مع ذكرى عزيزة على قلب كل مصري، وهي الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن تشغيل هذا الخط سيسهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كل المحافظات، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء وانخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى، ودعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء.

وتقرر بدءًا من يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر وحتى الجمعة ١٨ أكتوبر، أن يكون تشغيل القطارات مجانًا للركاب؛ هديةً من الرئيس عبد الفتاح السيسي.